Может ли худощавый человек стать диабетиком
Известно, что ожирение - главная причина развития диабета второго типа. Но может ли человек стройный и даже худой стать жертвой этой метаболической болезни.
Когда вопрос касается диабета второго типа, нужно правильно понимать понятие веса. Да, этот диабет часто сопровождает ожирение, но имеет отношение к жиру вокруг внутренних органов вроде печени и поджелудочной железы. Масса тела не позволяет определить его достаточно эффективно, это грубый показатель. Он дает представление о количестве подкожного жира вокруг талии, хотя тоже далеко не всегда. К примеру, мужчина ростом в 193 см и весом в 110 кг вовсе не обязательно имеет лишний вес, а может просто регулярно посещать спортзал и обладать мышечной массой.
Вот почему некоторые внешне стройные и даже худощавые люди в реальности имеют лишний вес внутри - вокруг жизненно важных органов. А им грозит риск диабета второго типа, причем в этом случае управлять болезнью гораздо труднее. Если людям с классическим ожирением похудение помогают контролировать диабет, то худощавый диабетик даже не сможет понять, на правильной ли он для себя диете или нет.
Таким пациентам следует регулярно посещать не врача общей практики, а эндокринолога - узкого специалиста по диабету. Им нередко требуется более специфическое лечение, чем большинству классических диабетиков, включая особые лекарства и питание. Наконец, эндокринолог установит, правильно ли поставлен диагноз диабет второго типа. Возможно, у пациента просто более позднее начало аутоиммунного диабета первого типа, требующего регулярных инъекций инсулина, или нечто среднее между двумя типами, как пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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