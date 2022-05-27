Лекарства от облысения не повышают риск смерти от рака
Использование препаратов из категории ингибиторов 5α-редуктазы не связано с повышенной смертностью при опухолях предстательной железы. К такому выводу пришли шведские учёные после длительного по времени исследования.
Наблюдения за большой группой пациентов показали, что препараты из категории ингибиторов 5α-редуктазы (5-ARIs) не увеличивают показатели летальности среди жертв опухолей предстательной железы. Эти лекарства, также известные, как блокаторы дегидротестостерона, применяются для лечения облысения и доброкачественной гиперплазии простаты. Следовательно, в случае необходимости, мужчины могут получать лечение за счёт 5-ARIs, обладающих выраженным эффектом. Однако пока не очень ясно, способны ли данные лекарства косвенно подавлять или замедлять рост опухолей простаты, или различия в выживаемости объясняются только увеличением количества и чувствительности тестов.
Авторы исследования из Каролинского института проанализировали информацию по 349 152 мужчинам в возрасте от 40 и старше, которые ранее не страдали раком простаты и прошли через тесты на простатспецифический антиген с января 2007 по декабрь 2017. Из этой категории 26 190 принимали лекарства из категории 5-ARIs, в среднем, 4,5 года, они также получали два или более рецепта на финастерид или дутастерид в период исследования. Средний срок наблюдений составил 8,2 года. 0,4% получателей этих лекарств и 4,2% в группе тех, кто их не получал, столкнулись с раком простаты.
В целом, скончались 4,2% участников исследования, и 2,4% смертей были непосредственно вызваны опухолью простаты. Подробный анализ с поправкой на возраст, семейную историю, сопутствующие заболевания и другие факторы показал, что не существует никакой связи между использованием лекарств из категории 5-ARIs и повышенной смертностью от рака простаты. Более того, эти лекарства даже снижали показатели летальности, в среднем, на 11%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Каролинский институт
Медицина
крупнейший шведский и один из крупнейших в Европе медицинских университетов. Каролинский институт был основан по указу шведского короля Карла XIII в 1810 году
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