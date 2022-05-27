Пробиотики не помогают при гепатите
Использование пробиотиков неэффективно при вызванном алкоголизмом гепатите. К такому выводу пришли индийские учёные.
Пробиотики представляют собой живые микроорганизмы, которые помогают поддерживать или восстанавливать баланс бактерий в пищеварительном тракте, обеспечивая этот орган здоровьем. От данного баланса зависят все системы в нашем теле, включая и иммунитет. Известно, что нарушения микробиома кишечника грозят самыми разными серьёзными последствиями, однако пробиотики не помогут пациентам, страдающим от тяжёлого гепатита, вызванного злоупотреблением алкогольными напитками.
В противоположность этому, жертвы данные разновидности гепатита, прошедшие через официальную трансплантацию от здоровых доноров, впоследствии демонстрируют более высокие показатели выживаемости. Эти показатели даже у больных, получающих кортикостероиды, выше, чем у группы на пробиотиков. Однако гастроэнтерологи утверждают, что по данному вопросу необходимо провести большее количество исследований, чтобы оценить эффективность терапии пробиотиками и фекальной трансплантации, в последнее время набирающей большую популярность.
Хорошо известно, что злоупотребление алкоголем могут вызывать серьезные изменения в кишечном микробиоме, а это играет центральную роль в деле развития алкогольного гепатита и появления многочисленных осложнений. Изменения кишечного микробиома за счёт фекальной трансплантации уменьшает тяжесть болезни печени и повышает выживаемость таких пациентов. Однако далеко не везде можно проводить эти процедуры, кроме того, многие пациенты воспринимают их со стыдом или крайне негативно. Именно поэтому учёные хотели выяснить, является ли использование пробиотиков альтернативой данной методики. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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