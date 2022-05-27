Коронавирус сильно бьёт по костям
Коронавирусная инфекция может спровоцировать заметную потерю минеральной плотности костей. Таковы итоги исследования с участием лабораторных животных.
Заражение коронавирусом может привести к серьезной утрате минеральной плотности костей не только в период острой фазы болезни, но и впоследствии - уже на стадии восстановления, как показало исследование на хомяках. Его данные обеспечивают нас новым пониманием того, чем нам грозит коронавирус в долгосрочной перспективе. Хорошо известно, что эта болезнь поражает лёгкие, а также рождает осложнения в некоторых других органах и системах. Наука исследует постковидный синдром, получая всё новые данные о его характерных особенностях. Однако пока что в список симптомов постковидного синдрома не включались проблемы с костями.
И вот теперь учёные из Университета Гонконга исследовали влияние коронавируса на костный метаболизм. Они заразили сирийских хомяков вирусом SARS-CoV-2. Затем ученые взяли у них образцы костной ткани и проанализировали с помощью трехмерного микрокомпьютеризированного топографа. Исследование показало, что коронавирус вызвал прогрессирующую утрату минеральной плотности костей в пределах 20-50%, и особенно это касалось трабекулярной кости в длинных костях и поясничных позвонках. Данный эффект наблюдался при острой и хронической форме коронавирусной инфекции.
Выявлено, что патологическая остеопения или потеря таких минералов, как кальций и фосфат в костях, связана с воспалительной активацией остеокластов - клеток, ответственных за разрушение костной ткани. Нарушение регуляции цитокинов или неспособность регулировать воспаление из-за коронавирусной инфекции запускало тот самый провоспалительный каскад в тканях скелета, усиливая их разрушения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Гонконга
Медицина
старейшее высшее учебное заведение Гонконга, основанное в 1911 году в период зависимости Гонконга от Великобритании
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