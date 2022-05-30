На поверхности выброшенных на берег салфеток обнаружены бактерии
Опасные микроорганизмы сохраняют свою жизнеспособность на влажных салфетках, которые выбрасывает морской волной на берег. К такому выводу пришли учёные из Университета Стерлинга.
Вместе со сточными водами на побережье часто выбрасываются разного рода пластиковые отходы. Британские исследователи установили, что на некоторых из них бактерии сохраняют свою жизнеспособность так долго, что это представляет опасность для здоровья человека. В частности, на ватных палочках и влажных салфетках, выброшенных на пляжи Шотландии, исследователи выявили фекальные бактерии, которые всё ещё сохраняли свою жизнеспособность.
Речь шла о кишечной палочке и кишечных энтерококках, связывающихся с этим пластиком гораздо чаще, чем с естественными материалами вроде песка и морских водорослей. Когда бактерии проживали на пластике, их стойкость в воде увеличивалась. Попадание сточных вод на пляжи само по себе является не слишком приятным явлением, но теперь установлено, что это ещё и крайне опасно для здоровья людей.
К сожалению, в последнее время увеличивается количество случаев прямого сброса сточных вод в реки и моря, особенно часто это происходит после сильных дождей. Как правило, подобное фиксируются в тех местах, где очистные сооружения просто не справляются с потоками воды и не обеспечивают эффективной очистки. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Стерлинга
Медицина
британский университет в Шотландии в г. Стерлинг. Включает пять факультетов.
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