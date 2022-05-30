Сменная работа может задержать менопаузу
Работа в разные смены у некоторых женщин может поспособствовать задержке менопаузы. К такому выводу пришли учёные из канадского Университета Йорка.
Воспользовавшись данными по почти 3 700 женщин предклимактерического периода учёные обнаружили существенную связь между представительницами прекрасного пола, которые работали в разные смены, и более поздним наступлением менопаузы. Одна из возможных причин этого в том, что данный график работы разрушает циркадные ритмы человека, что рассинхронизирует его с режимом смены дня и ночи. А подобное и влияет на другие естественные ритмы.
По статистике, подавляющее большинство женщин вступает в менопаузу в период с 45 до 55 лет. Однако приближение менопаузы является поводом для серьезных беспокойств среди женщин среднего и пожилого возраста, поскольку как ранняя, так и поздняя менопауза может быть существенным маркером будущих серьёзных проблем со здоровьем. Исследование показало потенциальное воздействие регулирования циркадных ритмов на возраст наступления естественной или природной менопаузы.
Дальнейшие исследования должны показать, являются ли эти различия в возрасте менопаузы прямым следствием воздействия циркадных ритмов на процесс регулирование гипоталамуса, или здесь задействованы какие-то другие социально-демографические факторы. К примеру, работа в разные смены может провоцировать хронический стресс, неуверенность в завтрашнем дне и злоупотребления теми или иными субстанциями, что встречается довольно нередко. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Йорка в Торонто
Медицина
канадское государственное высшее учебное заведение. Расположен в городе Торонто провинции Онтарио
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