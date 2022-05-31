Витамин D поможет при лечении рака яичников
Включение витамина D может быть полезным дополнением к терапии рака яичников. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Нагои.
Опухоли яичников имеют один из самых высоких показателей летальности среди всех злокачественных новообразований у женщин. Одна из причин этого в том, что данные злокачественные образования как бы настраивают защитные силы организма против самого себя. Однако японские учёные предположили, что витамин D может эффективно предотвращать один из ключевых путей развития рака. Речь о процессе под названием перитонеальное метастазирование.
В ходе этого процесса клетки опухоли отделяются и начинают перемещаться в другие места вроде стенок брюшины или диафрагмы. Брюшина защищается от этого процесса с помощью барьера из мезотелиальных клеток, которые не дают раковым клеткам прилипать и ограничивают их распространение. Но рак обходит эту защиту, превращая мезотелиальные клетки в ассоциированные с раком. А это создает среду, способствующую метастазированию, то есть распространению опухоли по всему организму.
Учёные из Японии установили, что витамин D не только противодействует этому процессу, но и восстанавливает ассоциированные с раком мезотелиальные клетки к их исходному состоянию. Тем самым барьерный эффект данных клеток укрепляется, а в процесс метастазирования рака нарушается. Значит, терапия витамином D может быть полезным дополнением к лечению рака яичников. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Нагои
Медицина
один из национальных университетов Японии. Расположен в восточной части города Нагоя, является одним из наиболее престижных в стране
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