Врач Денисенко: какие продукты могут дать организму магний

«Из-за того, что современные люди отдают предпочтение в основном переработанным продуктам, в которых полезного элемента остается не так уж и много, ведь он теряется в процессе приготовления, организм получает магний чуть больше половины требуемой нормы», - рассказала Денисенко в интервью.

«Главными источниками этого вещества являются: пшеничные отруби, кунжут, тыквенные семечки, оливки и семечки подсолнечника».

Гречка.

Пшено.

Бобовые.

Кедровые орешки.

Кешью.

Бананы.

Темный шоколад.

Картофель и морковь.

Темно-зеленые листовые овощи.

Мясо и молоко.