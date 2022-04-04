Врач Денисенко: какие продукты могут дать организму магний
Диетолог Людмила Денисенко констатирует, что многие современные люди не получают с тем питанием, которого они придерживаются, нужного количества магния.
Многие известно, что магний является «сердечным» минералом. Действительно, его достаток в организме способствует стабильно нормальному сердцебиению, защищает от аритмий, важен для нормализации артериального давления. Также с наличием этого минерала связано состояние костей, суставов – при его дефиците возможны суставные боли. Кроме того, магний является одним из важнейших питательных веществ для поддержания неврологического здоровья – его нехватка способствует развитию тревожности, бессонницы, раздражительности, нервозности.
По словам врача-диетолога Людмилы Денисенко, рацион многих людей сегодня обеднен этим минералом.
«Из-за того, что современные люди отдают предпочтение в основном переработанным продуктам, в которых полезного элемента остается не так уж и много, ведь он теряется в процессе приготовления, организм получает магний чуть больше половины требуемой нормы», - рассказала Денисенко в интервью.
Также медик сообщила, какие продукты могут дать организму магний.
«Главными источниками этого вещества являются: пшеничные отруби, кунжут, тыквенные семечки, оливки и семечки подсолнечника».
Другие источники. Денисенко посоветовала употреблять с целью восполнения уровня магния в организме следующие проекты.
- Гречка.
- Пшено.
- Бобовые.
- Кедровые орешки.
- Кешью.
- Бананы.
- Темный шоколад.
- Картофель и морковь.
- Темно-зеленые листовые овощи.
- Мясо и молоко.
Людмила Денисенко
ЗОЖ
врач-диетолог
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