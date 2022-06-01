В России начнут вакцинировать детей от коронавируса
Дети в возрасте от 6 до 11 лет уже с 9 июня смогут получить прививки от коронавируса. Правда, только в рамках клинических исследований.
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объявил о начале очередной фазы клинических исследований вакцин против коронавирусной инфекции, предназначенных для детей в возрасте от 6 до 11 лет. В стационары эти дети лягут вместе со своими родителями, госпитализация намечена на 6 и 7 июня. А вакцинация детей произойдет, соответственно, 9 и 10 июня.
Ещё 24 января руководство российского Минздрава одобрило клинические исследования вакцин против коронавирусной инфекции, разработанных в Центре имени Гамалеи специально для маленьких детей. Гинцбург подчеркнул, что сроки наблюдений могут составить до трёх с половиной месяцев, а это значит, что вакцину могут теоретически одобрить ещё в этом году. Пока не очень понятно, будет ли вакцинация добровольной или добровольно-принудительной, как это бывает с некоторыми другими прививками, в случае отсутствия которых ребёнок не допускается к обучению в школе.
Пока эксперты в разных странах мира не пришли к единому мнению о том, нужно ли вакцинировать детей от коронавируса. У вакцин имеется риск побочных эффектов, особенно у западных прививок, который в некоторых случаях выше, чем риск развития коронавирусной инфекции в тяжелой форме, так как дети ею практически никогда не болеют. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Гинцбург
Медицина
директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи
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