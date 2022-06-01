Почему пациенты с диабетом чаще сталкиваются с кариесом
Исследование ученых из Университета Ратгерса может объяснить, из-за чего люди с диабетом первого и второго типа склонны к кариесу. Прочность и долговечность эмали и дентина у них снижается, что увеличивает эту угрозу.
Авторы исследования спровоцировали диабет первого типа у 32 лабораторных мышей и использовали специальный анализатор твёрдости их зубов. Полученные выводы сопоставимы с результатами проверки зубов у 35 здоровых мышей в контрольной группе. Период исследования составил 28 недель, обе группы имели в начальной фазе сопоставимо твёрдые зубы. Однако эмаль у мышей с диабетом стала значительно мягче уже через 12 недель.
И этот разрыв продолжал увеличиваться на протяжении всего периода исследования, а наиболее значительные различия в микротвердости дентина (твёрдого вещества под зубной эмалью) появились на 28-й неделе. В очередной раз доказано, что диабет первого и второго типа влияет на здоровье зубов и продемонстрировано, в какой степени.
Вероятно, итоги этого исследования помогут в разработке новых методов лечения кариеса у диабетиков. Ранее учёные уже приходили к выводу о том, что жертвы диабета обоего типа имеют повышенный показатель проблем со здоровьем полости рта, причём не только зубов, но и мягких тканей. Диабет препятствует процессу проникновение минералов в зубы, и это увеличивает уровень их изношенности. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Ратгерса
Медицина
университет штата, крупнейшее высшее учебное заведение Нью-Джерси
Оставить комментарий