Названа ещё одна неожиданная польза алкоголя
Пациенты старше 60, умеренно употребляющие алкогольные напитки, после операций восстанавливаются лучше, чем трезвенники. К такому выводу пришли исследователи из Университетского госпиталя Бонна.
Пациенты старшего возраста, которые наслаждаются умеренным количеством спиртных напитков, лучше восстанавливаются после хирургических операций, чем трезвенники. Люди старше 60, употребляющие адекватное количество алкоголя, как правило, сообщают о более высоком качестве жизни. Оказалось, что у них повышается уровень мобильности, независимости, возникает меньше проблем с выполнением повседневных дел после хирургических операций, по сравнению с теми, кто совсем не пил.
Одним из возможных объяснений этого может быть тот факт, что после употребления алкоголя повышается настроение и вырастает социальность человека, то есть его желание общаться, а уровень стресса снижается. Впрочем, целый ряд учёных подверг сомнению выводы данного исследования, поскольку они могут побудить некоторых людей продолжать свои нездоровые привычки. В небольших количествах алкоголь действительно может вызвать большее чувство расслабления и сокращение уровня стресса. Некоторые напитки, включая красное вино, также содержат антиоксиданты, положительно влияющие на здоровье в долгосрочной перспективе, снижающие риск болезней сердца и инсультов.
Злоупотребления алкоголем чрезвычайно опасны. Многочисленные исследования показывали, что всего один бокал вина или кружка пива по вечерам в среднем возрасте уже ускоряет процесс старения мозга на два года. Злоупотребления спиртными напитками связаны с несколькими типами опухолей, включая рак поджелудочной железы и печени, а также сердечную недостаточность и проблемы с мозгом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Бонна
Медицина
один из самых крупных университетов Германии. В 1777 году в Бонне была основана Kurkölnische Akademie Bonn, которой в 1784 году были даны университетские права
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