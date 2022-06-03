Москвичам будут возвращать не все антиковидные штрафы
Власти Москвы заявили, что далеко не все штрафы за отсутствие масок или перчаток будут возвращены москвичам в случае подачи заявлений. К примеру, если эти штрафы взимали представители полиции или Роспотребнадзора, то получить их обратно не получится.
Некоторое время тому назад столичный градоначальник Сергей Собянин объявил, что власти Москвы в силу непростой экономической ситуации, сложившейся в городе и в стране в целом, приняли решение вернуть москвичам и гостям столицы штрафы, которые были уплачены за нарушение масочно-перчаточного режима. Количество этих штрафов измеряется десятками тысяч, а самая распространённая сумма, которую брали с горожан, составляла 5 000руб. Однако теперь выясняются всё новые препятствия на пути к получению этой суммы обратно.
Во-первых, необходимо лично явиться в МФЦ с оригиналами постановлений о взыскании штрафа и чеками об оплате. Власти полагают, что какой-то москвич, оштрафованный, к примеру, два года тому назад, по странным причинам решил сохранить у себя дома постановление о взыскании штрафа и чек об оплате. Если он оказался настолько предусмотрительным, то деньги ему теоретически вернут. Однако и здесь нет полной гарантии. Нужно следить за тем, кто именно взимал этот штраф.
Как теперь стало известно, если деньги получали сотрудники Роспотребнадзора или МВД, то московские власти их возвращать назад не будут. А вот если этот штраф брался сотрудниками ГКУ "Организатор перевозок", МАДИ, департаментом торговли и услуг, префектурами и управами, госинспекцией по недвижимости и Мосгосстройнадзором, то такой штраф вернут. Речь идёт не только о физических, но и юридических лицах. Также компенсируют штрафы для заведений, которые продолжали работать в ночное время в нарушение постановления властей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий