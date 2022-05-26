Вернуть ковидные штрафы можно, но сложно
Власти Москвы приняли решение вернуть уплаченные москвичами штрафы за отсутствие масок в общественных местах за весь период пандемии. Правда, усложнили этот процесс до максимума.
Столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что принял решение об амнистии москвичей, оштрафованных за нарушение антиковидных запретов в столице за последние два года. Таковых десятки тысяч, и большинству пришлось выплачивать по 5 тысяч рублей за отсутствие масок где-нибудь в метро. Штрафы не вернут лишь нарушителям режима самоизоляции. Собянин объявил, что решение принимается исходя из улучшения эпидемической ситуации в Москве и ухудшения материального положения самих москвичей.
Можно было бы предположить, что переведшие деньги со своих карточек жители Москвы могли бы легко получить их обратно, заполнив соответствующее заявление на сайте Госуслуг. Но власти постарались максимально усложнить этот процесс. Во-первых, за выплатой нужно явиться лично в помещение МФЦ. Во-вторых, необходимо принести с собой постановление о наложении штрафа и чеки об оплате. Сложно себе представить москвича, оштрафованного когда-нибудь летом 2020, который до сих пор бережно хранит дома постановление о наложении штрафа и чеки об оплате. Таким образом большинство недальновидных жителей Москвы, которые не надеялись на такой подарок от города, пока шансов на возврат денег не имеют.
Теоретически номер постановления должен храниться на Госуслугах, но личный кабинет там оформили себе далеко не все москвичи. Кроме того, совершенно непонятно, можно ли обращаться за возвратом своих пяти тысяч только с номером постановления и, к примеру, электронным чеком или нет. На каких-то сайтах пишут "попробуйте сходить в МФЦ". На других официальной информации нет. Остается только верить в то, что власти Москвы все-таки упростят этот процесс. И раз уж оплата штрафа была возможна через Госуслуги, то и его возврат сделают таким же простым. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Сергей Собянин
Медицина
Мэр Москвы
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