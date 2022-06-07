Промежуточная терапия полезна для детей с нейробластомой
Американские ученые установили, что так называемая промежуточная терапия имеет определенные преимущества при лечении детей с высокорисковой нейробластомой. Она помогает маленьким пациентам, у которых оказываются неэффективными другие методы лечения.
Приблизительно у половины детей с нейробластомой, представляющей собой детский рак, развивающийся из незрелых нервных клеток, эта болезнь протекает в высокорисковой форме. А это означает максимальную вероятность рецидива. Исследователи из Университета Чикаго доказали, что так называемая промежуточная терапия между индукционным и консолидирующим лечением приносит пользу таким пациентам. Довольно часто нейробластому лечат за счёт хирургического иссекания опухоли и последующей химиотерапии.
Такие пациенты часто получают индукционную терапию, которая состоит из различных химиотерапевтических препаратов и последующего хирургического вмешательства. За ней следует консолидирующая терапия для уничтожения любых раковых клеток, которые могли сохраниться в организме. Это вновь химиотерапия в высоких дозах и трансплантация стволовых клеток. Но у многих детей стандартные методы лечения оказываются неэффективными.
Среди них и применяют промежуточную терапию, включающую иммунотерапевтические препараты, показавшие высокую активность против нейробластомы, а также химиотерапию и прочие методы лечения. Наблюдения за результативностью борьбы с нейробластомой у маленьких пациентов, разделённых на три группы с разными подходами, дали убедительные подтверждения тому, что именно промежуточная терапия приносит максимальный эффект в данной группе больных. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Чикаго
Медицина
частный исследовательский университет в городе Чикаго, штат Иллинойс, США, основанный в 1890 году.
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