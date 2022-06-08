Повышение цен на спиртные напитки не останавливает алкоголиков
Проведённые в Шотландии наблюдения показали, что не существует прямой связи между повышением цен на спиртные напитки и сокращением интенсивности их употребления. Самые тяжёлые алкоголики продолжают покупать спиртное, а вот умеренно пьющие люди приобретают его реже.
Алкоголизм - это проблема всего человечества и в некоторых странах мира она стоит особенно остро. К ним относится не только Россия и Финляндия, известные своей страстью к употреблению спиртных напитков, но США и Великобритания, и особенно Шотландия, где имеются давние традиции увлечения горячительными напитками. С алкоголизмом человечество пытается бороться разными способами, и одним из самых эффективных считается увеличение стоимости спиртного. Наблюдения показывают, что при повышении цен на табачные изделия их потребление снижается. Логично предположить, что то же самое произойдет и при росте стоимости алкогольных напитков.
Однако исследователи из Шотландии установили, что введение в этом регионе Великобритании минимальной цены на алкоголь, спровоцировавшей удорожание спиртных напитков, не изменило поведения сильно пьющих людей. Это минимальную цену ввели в мае 2008 года, и она привела к тому, что стоимость всех спиртосодержащих напитков в Шотландии резко подскочила. Местные учёные провели уже немало исследований, оценивающих эффективность данной политики. И все они приходили, увы, к безрадостному выводу.
Умеренно употребляющие алкоголь люди действительно стали приобретать его намного реже из-за повышения стоимости спиртных напитков. А вот самые убежденные алкоголики продолжали покупать спиртные напитки в таких же количествах, что и раньше. При этом снижалась качество жизни их семьи и их самих, но людей это не останавливало. А значит, данная стратегия не является наиболее подходящей в деле профилактики алкогольной зависимости. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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