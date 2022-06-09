Новый вариант ковида может возникнуть в любой момент
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что вероятность появления нового опасного штамма коронавируса сохраняется высокой. Причём он может появиться практически в любой момент.
На фоне снижения темпов заболеваемости коронавирусной инфекции в разных странах мира появилась устойчивая точка зрения о том, что пандемия заканчивается. Исходя из опытов предыдущих пандемий, начиная от «испанки» и заканчивая «гонконгским» гриппом, продолжительность в два года является наиболее распространённой. Однако в руководстве ВОЗ таких оптимистических взглядов не разделяют.
Тедрос Гебрейесус назвал понятным ощущение окончания пандемии, но одновременно и ошибочным. Он подчёркивает, что появление какого-нибудь очередного штамма, обладающего высокой патогенностью и летальностью, в любой точке планеты очень вероятно. Причём он может появится в самый неожиданный момент. И это будет тяжелым ударом по человечеству, которое по-прежнему остается незащищенным. Многие страны не охвачены в достаточной степени первоначальными вакцинами, а во многих других странах уровень коллективного иммунитета упал уже «ниже плинтуса». К примеру, в России он составляет около 30%, а это значит, что россиян вновь ждёт катастрофическая заболеваемость и смертность в случае прихода очередного патогена.
При этом пока поводов для мрачных прогнозов нет. Летальность коронавируса упала до минимума за весь период пандемии, и хотя в некоторых странах заболеваемость растёт, это не сопровождается такими же показателями госпитализаций и смертности, что говорит о том, что пандемия выдыхается. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Тедрос Гебрейесус
Медицина
Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения
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