Бустерную вакцину усовершенствовали специально для штамма Омикрон
Фармацевтическая компания Moderna утверждает, что её переработанная прививка для ревакцинации специально под штамм Омикрон усиливает защиту от заражения. Это первый профилактический препарат, который изменили на основе господствующего штамма коронавируса.
Большая часть применяющихся сейчас на планете вакцин от COVID-19 основана на первоначальном так называемом уханьском штамме. Однако с момента своего появления зимой 2019 года коронавирус постоянно изменялся и мутировал. И сейчас уханьский штамм полностью исчез с лица земли, хотя вакцина давала защиту от заражения этим штаммом на уровне до 98%. Ему на смену пришёл штамм Дельта, и в этом случае уровень защиты снижался.
Однако с момента появления штамма Омикрон, являющегося самым заразным, уровень защиты от заражения после вакцин рухнул до 25-30%. К счастью, вакцинация позволяла в несколько раз уменьшить риск тяжелой формы болезни и смерти из-за неё, но эту защиту всё-таки нельзя назвать адекватной. И в этой связи фармацевтическая компания Moderna переработала свою вакцину, которая заточена теперь специально на штамм Омикрон. Она продемонстрировала успех в клинических исследованиях, нарастив количество антител, способных сражаться с новым вариантом коронавируса, более чем в 8 раз.
Расположенная в штате Массачусетс американская компания опубликовала предварительные результаты клинического исследования. Они показывают, что получившие новую вакцину люди столкнулись с очень резким увеличением защиты против вируса. Это обнадеживающая информация, и ожидается, что новый вариант войдет в клиническую практику уже осенью. Что до производителей российских вакцин, то они пока не планируют перенастраивать их в связи с новыми штаммами коронавируса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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