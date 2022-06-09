Вакцина защитит от рецидива рака поджелудочной железы
Учёные разработали новую вакцину на основе той же самой микроРНК технологии, которая используется в прививках против коронавируса. Она способна предотвратить рецидив смертельно опасного рака поджелудочной железы.
Исследователи из Memorial Sloan Kettering Cancer Centre в Нью-Йорке разработали уникальную вакцину, защищающую от рецидива рака поджелудочной железы. Предварительные клинические исследования предположили, что эта персонализированное вакцина учит организм не давать смертельной опухоли снова распространяться. После установки диагноза рак поджелудочной железы через год в живых остаётся не более 25% его жертв. К сожалению, эта опухоль длительное время развивается недиагностированной, поскольку иммунная система не считает опухолевые клетки угрозой.
Однако у небольшого количества пациентов всё-таки есть хороший прогноз, так как в их случае опухоль можно удалить. И вот теперь американские онкологи обнаружили, что в этих опухолях содержится большое количество разрушающих патоген Т-клеток. Они провели клиническое исследование с участием 16 пациентов с раком поджелудочной железы, которые получили индивидуально разработанную вакцину после проведения хирургической операции.
Вакцина использует кусочек генетического кода опухоли для того, чтобы обучать клетки производить белок, активирующий иммунную реакцию. А это позволяет телу распознавать рак и лечить его. Т-клетки уничтожают опухоль, если она возвращается. У 8 участников эксперимента вакцина активировала Т-клетки на распознавание болезни, и через полтора года никаких признаков рака у них не было. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Memorial Sloan Kettering Cancer Centre
Медицина
Онкологический центр, который занимается лечением и изучением рака в Нью-Йорке, США. Центр был основан в 1884 году как Нью-Йоркская онкологическая больница
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