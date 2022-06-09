Новое исследование поможет спасать жизни детей от сепсиса
Исследователи из Университета Квинсленда изучили новые способы лечения сепсиса у детей с использования м витамина C и стероидов наряду с антибиотиками. Полученные результаты говорят о высокой эффективности подобного подхода.
Огромная доза витамина C и стероидов вместе с антибиотиками может применяться для лечения сепсиса, который в Австралии является основной причиной детской смертности. Каждые 10 секунд в мире умирает ребёнок от сепсиса, а в Австралии - каждую неделю. До сих пор для лечения этой коварной болезни применялись антибиотики, а также лекарства для контроля артериального давления. И вот теперь исследование показало, что повышение уровня витамина C и стероидов может помочь организму восстановиться и дать возможность антибиотикам выполнять свою работу.
Из переживших сепсис детей примерно каждый третий сталкивается с долгосрочными неблагоприятными последствиями. Новое лечение не только будет спасать жизни, но также поможет уменьшить последствия для здоровья, с которыми дети сталкиваются после заражения крови.
Сепсис представляет собой тяжелейшую инфекцию, нередко приводящую к летальному исходу, которая начинается как лёгкое недомогание, быстро поражающее весь организм. Сепсис требует неотложной медицинской помощи, и чем раньше будет установлен диагноз и начнётся лечение, тем выше шансы на победу и на минимум ущерба, который эта болезнь может спровоцировать для организма. Особенно важно вовремя начинать лечение детского сепсиса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Квинсленда
Медицина
это государственный исследовательский университет, расположенный в основном в Брисбене, столице австралийского штата Квинсленд
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