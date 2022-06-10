Обязательную вакцинацию начали отменять
Рязанская область стала одним из первых российских регионов, где отменили обязательную вакцинацию. Ранее её вводили на территории нашей страны для представителей некоторых профессий, включая и водителей общественного транспорта, а также сотрудников сферы обслуживания.
Пресс-служба правительства Рязанской области заявила о том, что по решению местного санитарного врача в регионе отменяется обязательная вакцинация от ковида для отдельных граждан. Это решение принято в связи с заметным улучшением показателей заболеваемости и госпитализаций в регионе.
Обязательную вакцинацию для отдельных категорий в Рязанской области ещё в 2021 году, тогда она охватила индустрию торговли, сферы обслуживания, спортивных услуг, общепита, учителей, медиков, социальных и культурных работников, специалистов, работавших с детьми, а также принимающих участие в функционировании предприятия непрерывного цикла. И вот теперь эпидемиологическое положение в регионе позволяет от обязательной вакцинации отказаться.
Более 121 000 жителей Рязанской области столкнулись, по официальной версии, с коронавирусной инфекцией, а за последний день таковых было 13 человек. Свыше 3,3 тысячи человек умерли. В регионе через хотя бы один укол прививки прошли 635 000 жителей, а через полный курс 610 000 человек. Однако уровень коллективного иммунитета сейчас на территории Рязанской области составляет всего 30,9%, он продолжает снижаться. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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