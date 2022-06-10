Путин отметил, что коронавирус не побеждён
На встрече с молодыми предпринимателями, работающими, в том числе, в технологических и инновационных стартапах, российский лидер подчеркнул, что в мире продолжается борьба с COVID-19. И говорить о полной победе над пандемией пока преждевременно.
Российский президент заявил, что отечественные научные центры и институты внесли активный вклад в борьбу с инфекцией, вызываемой коронавирусом, и данная борьба всё ещё продолжается. А в некоторых ключевых направлениях Россия «завоевала лидерские позиции» и сохраняет их. По мнению Путина, сейчас российская медицина является тем направлением, в котором можно увидеть «успех государственных усилий».
Правда, социологические опросы показывают, что уровень удовлетворения россиян качеством предоставляемых медицинских услуг не превышает 25% в целом по стране. Назвать успешным противостояние России коронавирусу сложно, если учесть, что в нашей стране только по официальным данным от последствий коронавирусной инфекции скончалась почти 380 000 человек. А по данным избыточной смертности от Росстата, Россия за период пандемии потеряла более 1 млн человек. И это один из худших показателей в мире. Аналитикам всё ещё предстоит разобраться, почему в нашей стране была такая чудовищная смертность, по темпам которой мы опередили многие государства, имеющие гораздо более значительное население.
Возможно, одной из причин этого является именно крайнее недоверие россиян к медицине. По этой причине сколько-нибудь приличные темпы вакцинации были набраны уже к исходу первого года после начала прививочной кампании. А это привело к лишним смертям сотен тысяч граждан России. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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