Вакцинация поможет покончить с раком
Вполне возможно, что человечество вплотную приблизилось к окончательной победе над всеми типами рака. Учёные объявили о важнейшем прорыве в деле разработки вакцин против злокачественных новообразований, а также триумфе нового лекарства.
Ежедневно около 2 000 россиян сталкиваются с диагнозом рак, и хотя за последние десятилетия онкология немало продвинулась в деле помощи этим людям, болезнь всё равно кажется пугающей. Но следует учесть, что рак - это не одна какая-то болезнь, существуют более 200 его разновидностей. Однако все они имеют общий механизм быстрого деления аномальных клеток, уничтожающих здоровые ткани. Имеются некоторые типы рака вроде опухолей кожи или яичек, которые при своевременной диагностике вылечиваются с вероятностью в 98%.
Для других прогноз более мрачен. К примеру, саркома сердца даёт летальность в 100%, а рак поджелудочной железы - в 98%. Тем важнее для человечества разработать какие-то универсальные методы защиты от этой страшной болезни. Учёные из Memorial Sloan Kettering Cancer Centre в США разработали вакцину, способную предотвращать рецидивы рака поджелудочной железы после хирургической операции.
А на той же самой неделе прозвучали ещё более обнадеживающие результаты клинических исследований, в ходе которых 12 пациентов с раком прямой кишки добились полного исчезновения опухоли благодаря использованию препарата достарлимаба. Это разновидность иммунотерапии, стимулирующая иммунную систему на борьбу с раком. Учёные считают, что в самые ближайшие годы человечеству подарят универсальные вакцины против различных разновидностей рака, а иммунотерапия станет основным методом лечения уже сформированных злокачественных новообразований. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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