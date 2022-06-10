Рождённые во время пандемии дети отстают в развитии
Исследование ученых из Университета Чикаго показало, что появившиеся на свет во время пандемии дети отстают в развитии от детей, которые рождались в обычное время. Это связано с нехваткой социальных связей с ровесниками, что вызывалось длительными карантинными ограничениями.
Произошло ровно то, о чём не раз предупреждали эксперты во время длительных карантинов, спровоцированных пандемией. Запертые в своих домах малыши не имели возможности общаться с ровесниками, а такого рода социальные контакты критически важны для нормального развития ребёнка. И вот теперь американские учёные доказали, что появившиеся на свет во время пандемии дети сильно отстают в своём развитии от нормы. Это касается и развития речи, и даже просто способности ходить.
Многие дети покидали свои дома во время пандемии значительно реже, чем это требовалось для их нормального развития. Некоторые исследования уже показывали, что появившиеся на свет после марта 2020 года малыши даже реже разговаривали, чем их ровесники того же возраста, рождённые в другое время. А речь является очень важным навыком социального развития. Ограничения детских контактов оказали чрезвычайно негативное воздействие на миллионы малышей в разных странах мира, и последствия этого нам ещё придётся наблюдать в будущем, как полагают авторы исследования.
Долгосрочное воздействие пандемии на детей до конца не установлено. Эксперты предупреждают, что чем меньше дети общаются между собой из-за карантина, тем сильнее это влияет на их развитие, характер, а также физиологию, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Тем более, что появившиеся на свет зимой и весной 2020 года дети уже должны были проявлять значительное количество физической активности в весенние и летние месяцы. Но в то время во многих странах мира действовали жёсткие карантины. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Чикаго
Медицина
частный исследовательский университет в городе Чикаго, штат Иллинойс, США, основанный в 1890 году.
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