Нужно ли бояться повышенного показателя ПСА?
К британскому доктору Мартину Скарру обратился пациент, который недавно прошёл через сканирование и биопсию предстательной железы. Эти исследования не показали ничего тревожного, однако уровень простатспецифического антигена всё ещё составляет 8.
Подобный показатель ПСА может вызывать опасения, но они не должны рождать слишком большое количество тревожных мыслей, мешающих спать по ночам. Каждый восьмой мужчина сталкивается с опухолями предстательной железы, и в большинстве случаев мы умираем, имея этот рак, но не из-за него. Другими словами, эта опухоль спокойно и очень медленно развивается в нашем организме, никак не влияя на здоровье, что и показывали вскрытия пациентов, которые умирали в возрасте даже далеко за 90. Почти у всех был рак простаты, но не он приводил к смерти.
Простатспецифический антиген - это белок, который довольно часто, но не всегда повышен у мужчин с раком предстательной железы. Однако ПСА также производится и здоровыми клетками простаты. К другим причинам увеличения его уровня могут относиться доброкачественная гиперплазия простаты, инфекционные болезни, воспаления и даже интенсивные физические нагрузки. Особенно это справедливо для любителей велосипедной езды, поскольку седло сильно давит на предстательную железу.
В возрасте от 70 до 79 лет нормальные показатели ПСА от 0 до 6,5 нанограмм на миллилитр, хотя эта цифра варьируется в зависимости от размера предстательной железы. Судя по вашему тесту, причина незначительного роста ПСА - доброкачественная гиперплазия простаты и, возможно, некоторый воспалительный процесс. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Медицина
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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