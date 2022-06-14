Меньше всего люди спят в 40 лет
Исследование ученых из Медицинского колледжа Джорджии показало, что продолжительность сна человека изменяется по U-образной траектории. И нижней точкой, когда люди спят меньше всего в своей жизни, является возраст 40 лет.
В раннем детстве мы спим дольше всего, а затем продолжительность сна постепенно сокращается, и к 40 годам она становится минимальной. Происходит движение по U-образной траектории, как установили американские ученые. Причём минимальные показатели застывают где-то в период с 30 до 50, где нижней точкой является 40 лет, а 50 лет - отметкой, после которой продолжительность сна вновь начинает увеличиваться.
При этом сами авторы исследования полагали, что увеличение продолжительности сна последует после 60, поэтому они были несколько удивлены полученными результатами. До последнего времени было довольно сложно измерить среднюю продолжительность сна в большой популяции людей, поскольку чаще всего такие исследования основывались на самооценке, то есть люди самостоятельно сообщали о том, сколько они спят. А при таком подсчете высока вероятность ошибки. И вот теперь ученые добились репрезентативной выборки и широкого охвата, так как использовали акселерометры. Эти «умные» браслеты оценивали интенсивность движений, поэтому с их помощью можно было чётко установить, как много времени человек тратит на сон.
В исследовании приняли участие более 11 000 американцев в возрасте от 6 лет и старше. Все они носили акселерометры 24 часа в сутки, и это позволяло определять, как много времени они тратят на сон, и насколько качественным он является. Период наблюдений составил 7 дней подряд. Получены наиболее исчерпывающие данные о том, как долго спят представители разных возрастных категорий. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Медицинский колледж Джорджии
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является флагманом медицинской школы Университета Джорджии
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