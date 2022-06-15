Длительное воздействие радона может спровоцировать рак лёгких
Исследование ученых из Калифорнийского университета в Ирвине показало устойчивую связь между длительным воздействием радона в малых дозах и опухолями легких. Это газ распространен в горнодобывающей промышленности, но результаты исследования важны для очень многих людей.
Американские учёные обнаружили связь между воздействием малых доз радона в течение длительного времени и раком лёгких. А это указывает на необходимость выработки усиленных мер защиты работников горнодобывающей промышленности. Радон в воздухе распадается на крошечные радиоактивные частицы, которые способны повредить клетки лёгких и привести к раку.
Исследователи подчеркивают, что современная горнодобывающая промышленность, как правило, стремится к намного меньшему контакту радона с людьми, чем это было в прошлом. Но даже то низкое воздействие, которое остаётся, всё равно заметно увеличивает риск рака лёгких у людей. Крайне важно добиться того, чтобы радон как можно реже воздействовал не только на рабочие места, но и на наши дома. Исторически именно шахтёры имели один из самых высоких уровней контакта с радоном на рабочем месте, однако исследователи выявили и другие рабочие места, где можно регулярно встречаться с этим газом.
К ним относятся метро, туннели, подземные гаражи, инженерные коммуникации и заводы по производству фосфатных удобрений, а также нефтеперерабатывающие предприятия и даже жилые помещения. Концентрации радона во всех этих местах довольно низкие, но они могут изменяться в зависимости от геологии, вентиляции, конструкции зданий и отопления. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Ирвайне
Медицина
общественный исследовательский университет в США, один из 10 кампусов Калифорнийского университета
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