Трансплантацию матки признали безопасной
Исследование показало, что пересадка матки - это эффективный и безопасный метод лечения бесплодия, если у реципиента отсутствует нормально функционирующий орган. Вполне возможно, что в ближайшее время эти процедуры будут проводиться намного чаще.
До последнего времени женщин с патологиями матки ждало необратимое бесплодие - никаких вариантов исправления этой проблемы у них не было. И вот теперь этот вариант появился - пересадка матки. Проведено самое крупное по масштабу исследование эффективности данной хирургической процедуры и ее воздействия на женский организм. Его провели учёные из Гетеборгского университета в Швеции.
Исследование затрагивает трансплантации матки от живых доноров, которые проводились в клинике при Гетеборгском университете и некоторых других медицинских заведениях Швеции. После 7 из 9 трансплантаций было проведено экстракорпоральное оплодотворение. В группе из 7 женщин 6 или 86% нормально забеременели и произвели на свет малышей. Причём у троих было по двое детей, так что общее количество рождённых младенцев после этой процедуры составило 9.
С точки зрения так называемой клинической частоты наступления беременности, как показало исследование, пересаженные матки дали отличные результаты по ЭКО. Вероятность беременности на отдельный эмбрион, возвращённый в пересаженной матку, составляла 33%, а это не отличается от уровня успеха использования ЭКО и среди обычных женщин. Конечно, в исследовании приняли участие не очень много женщин, но и сама процедура пересадки матки пока не является распространённой. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Гетеборгский университет
Медицина
государственное высшее учебное заведение в Швеции. GU начал свою деятельность в 1891 году. Университет располагает кампусом городского типа в Гетеборге
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