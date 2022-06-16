Эпидемия детского ожирения спровоцировала рост заболеваемости диабетом
Во многих странах мира растёт пропорция детей, страдающих от ожирения. А в Великобритании на 50% повысилось число юных пациентов с диабетом второго типа.
Благотворительное общество Diabetes UK зафиксировало, что рост количества детей с ожирением практически по спирали спровоцировал такой же скачок юных жертв диабета второго типа. Так, если в 2015/16 годах количество детей, которые проходили лечение в педиатрических диабетических отделениях больниц Англии и Уэльса, составилао 621, то 2020/21 оно выросло до 973. Это увеличение в 57% всего за 5 лет, и эксперты называют его внушающим опасения.
Представители благотворительного общества обвиняют власти в том, что они не уделяют достаточного внимания здоровью детей и призывают к более адресным мерам борьбы с детским ожирением. Кроме того, сейчас в стране отмечается кризис стоимости жизни, вызванный резким ростом цен, это может также привести к более выраженным проблемам в ближайшее время, как полагают эксперты. Нехватка денег в семьях спровоцирует переход на фастфуд, который гораздо дешевле здоровых продуктов. Дети обожают разного рода бургеры и хот-доги, но это прямой путь к ожирению, которое грозит необратимыми изменениями здоровья.
Статистика показывает, что количество страдающих от ожирения детей в возрасте 4 и 5 лет только за год выросло на 46%. Если раньше лишь один из каждых 10 детей к моменту поступления в школу страдал ожирением, то теперь эта пропорция выросла до каждого седьмого. При этом именно ожирение провоцирует до 85% случаев диабета второго типа, как показывают исследования. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Diabetes UK
Медицина
Благотворительное общество поддержки пациентов с диабетом в Великобритании
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