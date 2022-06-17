Анна Попова больше не ждёт коронавирусных потрясений
Нашу страну не ожидают чрезмерные потрясения из-за развития пандемии COVID-19. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Выступая на полях Петербургского международного экономического форума руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшее время россияне не столкнутся ни с какими особыми потрясениями из-за коронавируса. Это связано с высоким уровнем натурального иммунитета, который имеется у наших граждан. Многие жители страны уже перенесли коронавирус, а десятки миллионов вакцинировались.
При этом сам патоген никуда не исчезнет навсегда, как это произошло с вирусом полиомиелита, поскольку у него имеется свойство постоянно видоизменяться и мутировать. Он будет продолжать вызывать заболеваемость, необходимость госпитализаций и даже летальные исходы, но без резких скачков всех этих показателей. Приблизительно в таких масштабах, в которых сейчас это наблюдается при сезонном гриппе.
О том, что коронавирус ожидает судьба гриппа, говорили и многие другие учёные. Вопрос заключается лишь в том, когда именно это произойдёт. Дело в том, что больше половины человечества, по официальным данным, коронавирусом не переболела и вакцин не получила. А это значит, что им всё равно неизбежно придётся столкнуться с волной заражений, как бы сильно они не защищались сейчас от всего этого. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анна Попова
Медицина
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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