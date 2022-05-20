Роспотребнадзор не верит в исчезновении вируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова полагает, чтобы коронавирусная пандемия в ближайшем будущем может закончиться. При этом сам коронавирус никуда не исчезнет.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила широко распространенное среди учёных разных стран мира мнение о том, что коронавирус с нашей планеты не исчезнет, как это произошло, например, с вирусом оспы. Это связано с тем, что COVID-19 относится к числу ОРВИ, а значит, он будет продолжать циклически поражать людей в разных странах мира, вызывая, возможно, локальные вспышки. Таким образом, глобальная пандемия может закончиться, но сам вирус - никогда.
Попова заявила, что практически у всех людей сейчас есть знакомые или родственники, которые переболели, умерли от коронавируса или болеют им в настоящий момент. Он поразил сотни миллионов людей на планете, и истребить такой патоген просто невозможно. Однако заболеваемость пандемического масштаба может перейти в меньшую по размеру эндемическую категорию, и это совершенно очевидно.
Анна Попова заметила, что людям не стоит совершенно расслабляться на фоне возможного завершения пандемии. Нельзя забывать про соблюдение элементарных норм предосторожности, включая ношение масок в публичных местах, мытьё рук, дезинфекцию разного рода поверхностей. Эти меры полезны при любых респираторных инфекциях, а не только коронавирусе. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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