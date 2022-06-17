Омикрон реже провоцирует постковидный синдром
Вызываемая штаммом Омикрон коронавирусная инфекция реже переходит в затяжную форму. К такому выводу пришли исследователи из Королевского колледжа Лондона.
Британские учёные доказали, что вызываемой штаммом Омикрон коронавирус реже переходит в затяжную форму, то есть в так называемый постковидный синдром, если сравнивать с другими вариантами этого патогена. В частности, риск развития постковидного синдрома после заражения коронавирусом, вызванного штаммом Омикрон, был на 20-50% ниже во время последней волны, если сравнивать с предпоследней, которая была спровоцирована штаммом Дельта. Отметим, что Дельта вызвал и самую высокую смертность.
Вероятность развитие постковидного синдрома значительно изменялась в зависимости от возраста пациента и времени последней вакцинации. Постковидный синдром, который включает в себя сохранение некоторых весьма неприятных симптомов вроде усталости и спутанности сознания, может длиться неделями и месяцами. Сейчас его активно признают в качестве угрозы общественного здравоохранения, так что ученые пытаются разобраться в механизмах и вариантах этого явления.
Проведённая британскими исследователями работа может считаться первым академическим трудом, который подтвердил, что штамм Омикрон не представляет повышенного риска развития постковидного синдрома. Но это не значит, что во время последней волны количество жертв данного синдрома резко снизилось. Дело в том, что Омикрон во много раз заразней, чем Дельта, он вызвал гораздо больше инфицирований, и чисто арифметически это привело к росту числа случаев постковидного синдрома. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Королевский колледж Лондона
Медицина
Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.
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