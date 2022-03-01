Постковидный синдром после Омикрона щадящий
Известный эксперт Татьяна Руженцова отметила, что переболевшие коронавирусом, вызванным штаммом Омикрон, пациенты также сталкиваются с постковидным синдромом. Но он протекает намного более мягко, чем при предыдущих версиях ковида.
Такие пациенты жалуются на проблемы с памятью, общую слабость, давление и головные боли. Но в целом, как отмечает доктор Руженцова, постковидный синдром после Омикрона проявляется не так часто. И его проявления являются более щадящими, как собственно и сами симптомы коронавируса. К счастью, в большинстве случаев Омикрон рождает мягкое течение ковида, хотя смертность в России каждый день превышает 750 человек, и это всё равно запредельно высокая цифра. Чаще всего жертвами коронавируса оказываются люди глубоко пожилые, чей иммунитет не сформировал достаточного количества антител, либо жертвы хронических болезней.
Эксперт также отметила, что постковидный синдром проявляется по-разному, в зависимости от общего состояния здоровья пациента и от его иммунной реакции. Наконец, большое значение имеет и своевременно начатое лечение, и его правильность. К счастью, большинство пациентов полностью восстанавливается после постковидного синдрома, однако это может занять длительное время.
Заболеваемость в России продолжает снижаться уже который день подряд. Это отражается и на цифрах госпитализации, но смертность пока не двигается с места и составляет от 720 до 790 человек в день. На пике волны, вызванной штаммом Дельта, она переваливала за 1 400 человек в сутки. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Татьяна Руженцова
Медицина
заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук
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