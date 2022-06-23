Россияне не верят в завершении пандемии
Свыше 50% граждан нашей страны не считают, что коронавирусная пандемия уже подошла к концу. А значит, россияне ожидают новых волн заболеваемости, и это логично, если учесть крайне низкий уровень коллективного иммунитета.
Социологический опрос, детали которого опубликовал ТАСС, показал, что 53% граждан России не считают коронавирусную пандемию завершившейся и ожидают новые волны. Только 30% заявили категорически о том, что коронавирус больше не представляет серьезной эпидемической угрозы. Однако поразительные 16% участников опроса ответили, что никакой пандемии никогда и не было, следовательно, почти 400 000 россиян умерли по каким-то другим неведомым причинам.
Опрос также показал, что вакцинацию от коронавируса прошли не более 54% граждан нашей страны, а в Москве и Московской области свыше половины жителей этой прививки не делали. При этом одним курсом привились 35% россиян, через ревакцинацию прошли 16%. Наконец, только 3% последовали рекомендации Александра Гинцбурга о том, чтобы вакцинироваться каждые 6 месяцев, а значит, сделали уже третий курс. 37% участников опроса считают отечественные вакцины эффективными.
21% вакцинированных переболели ковидом в легкой форме, 16% с ним не сталкивались вовсе. 32% не смогли сказать ничего определённого по поводу эффективности вакцины, 6% перенесли ковид в тяжелой форме после прививки, что соответствует имеющимся статистическим данным разработчиков вакцин, а 25% не стали делать эту прививку. 61% в будущем готовы проходить через уколы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий