Лекарства от импотенции помогут лечить рак пищевода
Исследователи установили, что предназначенные для борьбы с эректильной дисфункцией лекарственные препараты могут помочь в лечении рака пищевода. Такой вывод сделали учёные из Великобритании.
Исследователи из Университета Саутгемптона обнаружили, что лекарства из категории ингибиторов PDE5, которые применяются для борьбы с эректильной дисфункцией, помогают проходить барьер клеток вокруг злокачественных новообразований. А это позволяет препаратам для химиотерапии достигать клеток рака. Сегодня опухоли пищевода относятся к числу одних из самых смертоносных в онкологии, и победить эту болезнь удаётся лишь одному из каждых десяти пациентов. Данные злокачественные новообразования встречаются повсюду в пищеводе.
Авторы исследования полагают, что сделанные ими открытия улучшат не слишком впечатляющие цифры выживаемости. Уже известно, что связанные с раком клетки-фибробласты отвечают за заживление ран, и именно на них можно нацеливаться с помощью данных ингибиторов. Тем более, что по всему миру они давно разошлись миллионами доз, доказана их безопасность в отношении здоровья человека. Просто сейчас их хотят перенастроить на борьбу с раком.
Сами авторы исследования были приятно удивлены, когда увидели, что эти лекарства обладают таким эффектом. Необходимо срочно запустить клинические исследования с участием пациентов, чтобы подтвердить способность препаратов от импотенции делать лекарства для химиотерапии более эффективными, как это показали предварительные наблюдения. В них использовались опухоли от 8 пациентов, а в дальнейшем тесты проводились уже на лабораторных мышах. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Саутгемптона
Медицина
исследовательский университет в Саутгемптоне, Англия
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