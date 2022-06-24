Вакцины спасли от смерти 20 млн жителей Земли
По мнению учёных из Великобритании, массовая прививочная кампания спасла от смерти не менее 20 млн жителей нашей планеты. Преимущественно обитателей развитых стран, поскольку в бедных государствах уровень вакцинации по-прежнему остается запредельно низким.
Самое большое количество жертв коронавируса зафиксировано в наиболее развитых странах, к числу которых относятся США и государства Западной Европы, а также в странах со средним достатком вроде Мексики, Бразилии и России. Наша страна - один из мировых лидеров по уровню летальности от коронавируса, что во многом объясняется ещё и упорным желанием российских медицинских властей применять для лечения коронавируса препараты вроде фавипиравира, которые международными исследованиями не только не признаны действенными в отношении вируса, но и считаются опасными.
И вот теперь британские эпидемиологи установили, что благодаря прививочной кампании 20 млн человек, как минимум, сохранили свои жизни. Если бы человечество не проходило через прививки, то подлинная смертность от коронавируса сейчас приближалась бы к 30 млн человек. Лучшие вакцины от ковида разработаны в России, США, Великобритании и Германии. Они являются наиболее востребованными. К сожалению, даже в России не все граждане понимают, насколько ценной является прививка. Уровень коллективного иммунитета в нашей стране скоро упадет ниже 20%.
Для устойчивой защиты от заражения коронавирусом, также от тяжелой формы этой болезни и смерти из-за неё необходимо ревакцинироваться каждые 6 месяцев, однако десятки миллионов россиян, которые прошли через первоначальную вакцинацию, так и не пришли за повторными вакцинами. А массовая отмена правил о предъявлении сертификатов вакцинации и вовсе лишает россиян какой-либо мотивации, поскольку защита собственного здоровья и жизни никогда не было для нас убедительным аргументом сделать прививку. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Всемирная организация здравоохранения
Медицина
Состоящее из 194 государств-членов, основная функция которого лежит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли
Оставить комментарий