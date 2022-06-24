Половое воздержание может увеличить число детей в семье
Исследование с участием тибетских монахов приоткрыло удивительные преимущества пожизненного полового воздержания. Оно было проведено учёными из Китая.
Почему какому-то человеку захочется на всю жизнь отказаться от радости половой жизни, рождения детей и обзаведения нормальной семьёй ради целибата? В конце концов, воспроизводство - это основная функция любых живых существ на планете, включая и человека. Однако многие религиозные институты требуют именно целибата. И кое-кто предполагает, что расплачиваясь определёнными радостями жизни, люди приобретают какие-то другие плюсы не только для своего духовного развития. До последнего времени в тибетских семьях было принято одного из сыновей отправлять в монастырь, чтобы он на всю жизнь принимал целибат. В этом регионе Китае каждый седьмой мальчик становился монахом.
Ученые из Университета Ланьчжоу в Китае провели исследование, которое показало, что мужчины, имеющие брата-монаха, был более состоятельными и обладали большим количеством домашнего скота (в частности, яков). При этом на сестер монахов эти радости не распространялись. Естественно, что сами монахи нечем владеть не могут, но наличие брата в качестве монаха являлось определённым преимуществом. Такие мужчины, в частности, имели больше детей, чем их ровесники, у которых не было братьев, объявивших целибат.
Учёным не были ранее известны такие удивительные особенности целибата, хотя появлялись теории о том, что пожизненное половое воздержание может увеличить продолжительность жизни. Впрочем, это всегда опровергалось фразой о том, что такая долгая жизнь без всяких радостей всё равно никому не нужна. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Ланьчжоу
Медицина
В настоящее время является одним из крупных высших учебных заведений КНР, непосредственно подчиняющихся Министерству просвещения
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