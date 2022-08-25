Для защиты от деменции мозг очистят
Вполне возможно, что учёные обнаружили способ очистки мозга от токсических белков, провоцирующих старческое слабоумие и болезнь Паркинсона. Впрочем, если они уже начались, то помочь будет нельзя.
Исследовательская группа из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, возможно, обнаружила новый способ очистки мозга от токсических бета-амилоидных и тау белков, которые могут провоцировать старческое слабоумие и даже болезнь Паркинсона. Эксперты убеждены, что деменция провоцируется белками бета-амилоидами, которые скапливаются в мозге, склеиваются между собой, что нарушает проводимость нейронов, вызывая потерю памяти и общей интеллектуальной функции.
И вот исследование показало, что повышение уровня отдельного белка аквапорина 4 помогает удалению этих белков. В ходе наблюдений за лабораторными мышами, генетически модифицированными для производства большего количества белков бета-амилоидов, повышающие уровень аквапорина 4 соединения выводили эти вредные белки быстрее, чем у мышей, получаавших плацебо или инертную жидкость.
Уровень аквапорина 4 можно повысить за счет соединения апигенина, которое уже доступно в качестве пищевых добавок. Но набрасываться на него пока не нужно, поскольку прочий его эффект неизвестен. Пока же учёные ищут другие соединения, которые можно было бы использовать для снижения содержания бета-амилоидных белков в мозге. Кроме того, важно доставлять их не через иглу в черепе, как это делали с мышами, а другими более щадящими методами. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Вашингтона в Сент-Луисе
Медицина
частный исследовательский университет США, расположенный в Сент-Луисе, штат Миссури
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