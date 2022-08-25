Риск миокардита выше после ковида, чем после вакцины
Исследование показало, что вероятность развития миокардита намного выше после заражения коронавирусной инфекцией, чем после вакцинации. Последние случаи привлекли повышенное внимание и использовались сторонниками антивакцинаторского движения.
В официальный список редких побочных эффектов вакцин от коронавируса с некоторых пор включается миокардит. Сторонники теории заговора и ярые противники вакцинации очень часто ссылаются на редчайшие случаи развития этого опасного для здоровья заболевания у людей, которые прошли через вакцинацию. Однако новое исследование ученых Оксфордского университета показало, что шанс развития миокардита у непривитых граждан после заражения коронавирусом как минимум в 11 раз выше, чем у тех, кто прошёл через вакцинацию и столкнулся с этим побочным эффектом.
Этим словам можно верить, так как ученые провели очень детальный анализ информации по почти 43 млн человек от 13 лет и старше, получившим не менее одной дозы вакцины от коронавируса в Великобритании в период с 1 декабря 2020 по 15 декабря 2021. Это был важнейшей 12-месячный период пандемии, когда стали доступными вакцины от коронавируса. Тогда всерьёз и оценивался риск миокардита, как побочного эффекта вакцинации.
Исследователи обнаружили, что в течение этого года 2 861 человек были госпитализированы или умерли из-за миокардита. Это касалось людей, которые как прошли через вакцинацию, так и столкнулись с коронавирусом без прививок. При этом лишь у 617 миокардит возник в течение 29 дней после вакцинации. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оксфордский университет
Медицина
Британский университет в городе Оксфорд, Англия. Один из старейших университетов в мире, первый англоязычный и на Британских островах.
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