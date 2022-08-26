Масочный режим в Санкт-Петербурге пока возвращать не будут
Власти Санкт-Петербурга пока не планируют возвращать масочный режим, хотя в этом регионе и отмечается заметный рост заболеваемости. Информацию об этом сообщил губернатор Александр Беглов.
Он заметил, что власти пока не вводят обязательное ношение масок в публичных местах, но настоятельно рекомендуют людям чаще обследоваться и проходить через ПЦР-тесты в случае появления простудных симптомов. Довольно часто коронавирус протекает легко, и человек даже не подозревает о том, что является его носителем. При этом он продолжает заражать окружающих, а кто-то из них может заболеть серьёзно из-за почтенного возраста или ослабленного иммунитета. Крайне важно также не забывать про ревакцинацию.
Сейчас около 30 000 жителей Санкт-Петербурга болеют коронавирусом, и каждый шестой из них пребывает в стационаре. Остальные лечатся на дому, получая консультации врачей. Масочный режим в Северной Пальмире носит рекомендательный характер, маски советуют носить людям из групп риска. К ним относятся пожилые граждане и лица с ослабленным иммунитетом.
1 сентября сотни школ Санкт-Петербурга начнут учебный год, и Беглов подчеркнул, что власти не планируют никаких ограничений, касающихся торжественных линеек. Они будут проходить на открытом воздухе, в них традиционно примут участие родители и другие родственники. Губернатор надеется, что за оставшиеся до начала учебного года дни ничего экстремального не случится. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Беглов
Медицина
Губернатор Санкт-Петербурга
Оставить комментарий