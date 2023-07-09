Эндокринолог Гуреева назвала ранние признаки диабета - обратите внимание на эти 6 ощущений

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Эндокринолог Гуреева назвала ранние признаки диабета - обратите внимание на эти 6 ощущений


При выявлении предупредительных ощущений следует обратиться к терапевту по поводу сахарного диабета.


Диабет относится к состоянию, при котором уровень сахара в крови человека становится опасно высоким. Вызывает беспокойство тот факт, что хроническое заболевание часто не хочет поднимать свою уродливую голову, поначалу проявляя лишь слабые симптомы.

Однако, как и у всех хронических состояний, существует шкала серьезности, поэтому любые необычные изменения нельзя игнорировать. В некоторых случаях диабет может прогрессировать до диабетической невропатии и вызывать шесть предупредительных признаков.

Диабетическая сенсорная невропатия — это нарушение чувствительности в периферических областях тела — кистях, предплечьях, стопах или ногах. У 50% больных диабетом по мере прогрессирования заболевания разовьются нейропатические симптомы», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Врач рекомендовал обращать внимание на следующие признаки на кистях, руках, ступнях или ногах:
  • Покалывание и онемение
  • Неспособность чувствовать боль
  • Потеря температурной чувствительности
  • Потеря чувства положения (это означает, что вы не можете определить положение ваших суставов)
  • Боль в ногах, руках или конечностях
  • Слабость в конечностях или суставах.
«Они ощущаются в дистальных отделах конечностей, обычно сначала в руках и ногах, но затем прогрессируют проксимально, поражая ступни, лодыжки и запястья, по типу «перчаток и чулок».

Все это важно, потому что человек может не чувствовать боли, например, если он обожжет ногу или у него появится волдырь, и, следовательно, у него не будет быстрой реакции, чтобы снять ногу с тепла или сменить обувь, как это было бы нормальный ответ.

Диабетики подвержены высокому риску развития язв стопы и голени. Со временем это может привести к остеомиелиту, гангрене и сепсису и потребовать ампутации конечностей. 


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К счастью, после того, как у вас диагностировано состояние сахара в крови, жесткий контроль уровня глюкозы может помочь минимизировать риск периферической невропатии, добавила врач.



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