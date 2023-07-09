Терапевт Андреева рекомендует 3 диеты, чтобы обуздать воспаление при артрите
Врач-терапевт рассказала МедикФорум об уменьшении боли при артрите.
«Наш выбор продуктов питания может играть важную роль в профилактике и лечении артрита. Несмотря на то, что основные причины могут быть разными, большинство форм артрита связаны с воспалением суставов, что приводит к боли и ограничению движений», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Тогда имеет смысл, что противовоспалительная диета может снизить риск артрита и боли, связанной с заболеванием, если оно у вас уже есть. Противовоспалительная диета состоит преимущественно или исключительно из цельных растительных продуктов.
Андреева привела такие примеры, как:
- Фрукты
- Овощи
- Цельнозерновые
- Бобы
- Орехи
- Семена
- Травы
- Специи
Эти продукты составляют основу трех моделей здорового питания, включая средиземноморскую, вегетарианскую и веганскую диеты.
«Было доказано, что диеты с высоким содержанием растений уменьшают боль и улучшают качество жизни у людей, живущих с ревматоидным артритом, остеоартритом, и даже могут быть полезны при псориатическом артрите».
В настоящее время «областью активных исследований» является роль кишечного микробиома в развитии артрита.
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