Терапевт Андреева рекомендует 3 диеты, чтобы обуздать воспаление при артрите

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Терапевт Андреева рекомендует 3 диеты, чтобы обуздать воспаление при артрите


Врач-терапевт рассказала МедикФорум об уменьшении боли при артрите.



«Наш выбор продуктов питания может играть важную роль в профилактике и лечении артрита. Несмотря на то, что основные причины могут быть разными, большинство форм артрита связаны с воспалением суставов, что приводит к боли и ограничению движений», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


Тогда имеет смысл, что противовоспалительная диета может снизить риск артрита и боли, связанной с заболеванием, если оно у вас уже есть. Противовоспалительная диета состоит преимущественно или исключительно из цельных растительных продуктов.

Андреева привела такие примеры, как:

  • Фрукты
  • Овощи
  • Цельнозерновые
  • Бобы
  • Орехи
  • Семена
  • Травы
  • Специи


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Эти продукты составляют основу трех моделей здорового питания, включая средиземноморскую, вегетарианскую и веганскую диеты.

«Было доказано, что диеты с высоким содержанием растений уменьшают боль и улучшают качество жизни у людей, живущих с ревматоидным артритом, остеоартритом, и даже могут быть полезны при псориатическом артрите».

В настоящее время «областью активных исследований» является роль кишечного микробиома в развитии артрита.



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