Врач Гуреева назвала продукты, которые "растапливают" жир на животе

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Врач Гуреева назвала продукты, которые "растапливают" жир на животе


Цельнозерновые продукты могут помочь вам избавиться от жира на животе.


Жир на животе возникает, когда организм поглощает больше энергии в виде калорий, чем использует. Когда мы едим больше калорий, чем нужно нашему организму, он запасает лишнюю энергию в виде жировых клеток, которые могут накапливаться в основном в области живота. И это совсем не здорово.

Цельнозерновые продукты помогают избавиться от жира на животе


"Ни в коем случае не следует обходиться без углеводов, чтобы похудеть в области живота, потому что они на самом деле могут положительно влияет на жир на животе. Это подтверждается новым исследованием", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Для исследования были проанализированы данные о здоровье более 3000 человек. Данные собирались в течение нескольких лет, а средний возраст участников исследования составил около 55 лет.

Как высокоуглеводная диета влияет на организм?


Хорошие углеводы, также называемые сложными углеводами, содержатся в натуральных и необработанных продуктах, таких как цельнозерновые продукты, бобовые, овощи и фрукты. Они содержат клетчатку, витамины, минералы и другие важные питательные вещества. Из-за своей сложной структуры они перевариваются медленнее, что приводит к более стабильному уровню сахара в крови и более длительному обеспечению энергией.

"Плохие углеводы, также называемые простыми углеводами, содержатся в рафинированных и обработанных продуктах, таких как изделия из белой муки, белый сахар, конфеты, газированные напитки и закуски. Эти углеводы быстро перевариваются и приводят к быстрому повышению уровня сахара в крови". 



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