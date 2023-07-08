Врач Гуреева назвала продукты, которые "растапливают" жир на животе

Цельнозерновые продукты помогают избавиться от жира на животе

"Ни в коем случае не следует обходиться без углеводов, чтобы похудеть в области живота, потому что они на самом деле могут положительно влияет на жир на животе. Это подтверждается новым исследованием", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Как высокоуглеводная диета влияет на организм?

"Плохие углеводы, также называемые простыми углеводами, содержатся в рафинированных и обработанных продуктах, таких как изделия из белой муки, белый сахар, конфеты, газированные напитки и закуски. Эти углеводы быстро перевариваются и приводят к быстрому повышению уровня сахара в крови".

Жир на животе возникает, когда организм поглощает больше энергии в виде калорий, чем использует. Когда мы едим больше калорий, чем нужно нашему организму, он запасает лишнюю энергию в виде жировых клеток, которые могут накапливаться в основном в области живота. И это совсем не здорово.Для исследования были проанализированы данные о здоровье более 3000 человек. Данные собирались в течение нескольких лет, а средний возраст участников исследования составил около 55 лет.Хорошие углеводы, также называемые сложными углеводами, содержатся в натуральных и необработанных продуктах, таких какОни содержат клетчатку, витамины, минералы и другие важные питательные вещества. Из-за своей сложной структуры они перевариваются медленнее, что приводит к более стабильному уровню сахара в крови и более длительному обеспечению энергией.Ранее МедикФорум писал о симптомах инфаркта.

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