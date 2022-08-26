Курение оказалось ещё более опасным для сердца

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Курение оказалось ещё более опасным для сердца

Вредная привычка наносит ещё больший вред сердцу, чем это предполагалось ранее. К такому выводу пришли ученые из Копенгагенского университета. 

На протяжении десятков лет исследователям было известно о том, что курение провоцирует закупорку артерий, а это прямой путь к инфарктам и инсультам. Исследование с участием почти 4000 человек показало, что сигареты делают сердца более плотными и слабыми, из-за чего они с большим трудом перекачивают кровь по организму. И чем больше человек курит, тем слабее работает его сердце. 

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Впрочем, наблюдения также показали, что после отказа от курения сердце может, что называется, прийти в себя. Поэтому бросить курить никогда не поздно, как подчеркивают кардиологи из Дании. Они доказали, что из-за курения угрозе подвергаются не только кровеносные сосуды, но и всё сердце. 

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Десятки исследований показывали, что курение связано с сердечной недостаточностью. Никотин опасно увеличивает частоту сердечных сокращений и повышает артериальное давление. При сжигании сигареты выделяются разного рода ядовитые вещества, включая окись углерода, которая заменяет кислород в крови, тем самым снижая его доступность для сердца. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Копенгагена

Медицина

один из самых старых университетов и самое большое учебно-исследовательское учреждение в Дании. Основан в 1479 году королём Кристианом I

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Теги : сигареты и сердце, опасности курения
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