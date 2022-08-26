Почему ни в коем случае нельзя выдергивать первые седые волосы

— Если бы это было правдой, как легко можно было бы помочь людям с алопецией. Но эта идея, увы, не имеет никакого научного обоснования. В среднем человек теряет в день 160 волосков и от того, что один из них выдернуть, больше их расти не станет, — отмечает эксперт по профессиональному уходу за волосами Мирза Батанович.

Это неправильное решение, отмечают специалисты. Седина — естественное явление, и многие начинают седеть в возрасте до 30 лет, что объясняется, как правило генетической предрасположенностью.Трихологи предупреждают, что вырывать седые волоски нельзя. Но не потому, что, как многие считают, на этом месте «вырастет сразу пять седых волос».При этом заполучить залысину так вполне реально. Дело в том, что при выдергивании волоса травмируется и «умирает» волосяной фолликул. Также в это место может легко попасть инфекция.Посмотрите на своих ближайших родственников, и вы можете составить картину того, что вас ждет в плане седых волос.Цвет может частично даже вернуться, если восполнить его.Как минимум, вызывает спазм сосудов, тоже хронический.Гипер- и гипотиреоз провоцируют раннюю седину.Исследование показало, что у курильщиков ранние седые волосы появляются в 2,5 раза чаще, чем у тех, кто не курит.Одна из причин появления ранней седины –когда происходит выделение в кровь большего количества адреналина.Биотин (В7), В12 — животные субпродукты (печень, сердечки), яйца, красная рыба, красное мясо, бобовые, цветная капуста, орехи, семена.Железо — печень, красное мясо, шпинат, бобовые, орехи, сухофрукты.Фолиевая кислота — печень, брокколи, брюссельская капуста, листовые зеленые овощи, бобовые.Омега-3 жирные кислоты — жирная рыба, орехи, семена, растительные масла, продукты из сои.Кальций — молочные и кисломолочные продукты, зеленые листовые овощи, рыба, брокколи, миндаль.Витамин D — жирная рыба, красное мясо, печень, масло печени трески, яичный желток, грибы.Читайте также: Шесть симптомов незаметно развивающегося рака