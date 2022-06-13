Шесть симптомов незаметно развивающегося рака: онколог

— Самое главное — обращать внимание на какие-то изменения в своем состоянии. Какое-то новообразования можно найти, просто ощупывая себя, понять, что что-то изменилось при глотании. С такими симптомами лучше обратиться к врачу, — сказал медик в программе «О самом главном».

По каким анализам можно определить наличие раковых клеток

общий анализ;

биохимический анализ;

анализ на свертываемость крови;

иммунологический анализ крови (на онкомаркеры).

проблемы с мочеиспусканием;

нарушения в работе ЖКТ;

боль при глотании, кашель;

кровянистые выделения у женщин между менструациями;

изменения кожного покрова;

медленное заживление ссадин и ранок;

увеличение в размерах, изменение цвета и структуры родинок;

увеличение лимфоузлов.