Шесть симптомов незаметно развивающегося рака: онколог
По словам профессора, онколога Григория Кобякова, некоторые симптомы могут указывать на развитие онкологического процесса в организме.
На ранних стадиях рак успешно лечится. Проблема в том, что эта смертельно опасная болезнь может никак не проявлять себя очень долгое время. Поэтому важно обращать внимание на все сигналы организма.
— Самое главное — обращать внимание на какие-то изменения в своем состоянии. Какое-то новообразования можно найти, просто ощупывая себя, понять, что что-то изменилось при глотании. С такими симптомами лучше обратиться к врачу, — сказал медик в программе «О самом главном».
Налет на языке. Он свидетельствует об изменениях в желудочно-кишечном тракте. Если налет неприятно пахнет, приносит дискомфорт — нужно обследовать желудок и другие органы.
Частая диарея. Это один из признаков опухолевого поражения кишечника. Следует обратиться к гастроэнтерологу.
Белый стул может быть при гепатитах, опухоли. При гепатите С риск рака печени очень высок.
Снижение аппетита и резкое необоснованное похудение. Чаще всего это симптом рака органов ЖКТ. Но так может себя проявлять рак легкого, рак молочной железы.
Изменение родинок: их размеров, формы и цвета. Обратите внимание, если они кровоточат.
Шестым симптомом (для мужчин) является затрудненное мочеиспускание. Это может быть рак простаты.
По каким анализам можно определить наличие раковых клеток
- общий анализ;
- биохимический анализ;
- анализ на свертываемость крови;
- иммунологический анализ крови (на онкомаркеры).
В зависимости от вида и расположения опухоли могут проявляться:
- проблемы с мочеиспусканием;
- нарушения в работе ЖКТ;
- боль при глотании, кашель;
- кровянистые выделения у женщин между менструациями;
- изменения кожного покрова;
- медленное заживление ссадин и ранок;
- увеличение в размерах, изменение цвета и структуры родинок;
- увеличение лимфоузлов.
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