Шесть симптомов незаметно развивающегося рака: онколог

120 Фото: pexels.com
врачи

По словам профессора, онколога Григория Кобякова, некоторые симптомы могут указывать на развитие онкологического процесса в организме. 

На ранних стадиях рак успешно лечится. Проблема в том, что эта смертельно опасная болезнь может никак не проявлять себя очень долгое время. Поэтому важно обращать внимание на все сигналы организма.

— Самое главное — обращать внимание на какие-то изменения в своем состоянии. Какое-то новообразования можно найти, просто ощупывая себя, понять, что что-то изменилось при глотании. С такими симптомами лучше обратиться к врачу, — сказал медик в программе «О самом главном».

Налет на языке. Он свидетельствует об изменениях в желудочно-кишечном тракте. Если налет неприятно пахнет, приносит дискомфорт — нужно обследовать желудок и другие органы. 

Частая диарея. Это один из признаков опухолевого поражения кишечника. Следует обратиться к гастроэнтерологу.

Белый стул может быть при гепатитах, опухоли. При гепатите С риск рака печени очень высок. 

Снижение аппетита и резкое необоснованное похудение. Чаще всего это симптом рака органов ЖКТ. Но так может себя проявлять рак легкого, рак молочной железы.

Изменение родинок: их размеров, формы и цвета. Обратите внимание, если они кровоточат. 

Шестым симптомом (для мужчин) является затрудненное мочеиспускание. Это может быть рак простаты.

По каким анализам можно определить наличие раковых клеток

  • общий анализ;
  • биохимический анализ;
  • анализ на свертываемость крови;
  • иммунологический анализ крови (на онкомаркеры).

В зависимости от вида и расположения опухоли могут проявляться:
  • проблемы с мочеиспусканием;
  • нарушения в работе ЖКТ;
  • боль при глотании, кашель;
  • кровянистые выделения у женщин между менструациями;
  • изменения кожного покрова;
  • медленное заживление ссадин и ранок;
  • увеличение в размерах, изменение цвета и структуры родинок;
  • увеличение лимфоузлов.

Читайте дальше: 10 привычек, которые обязательно помогут вам похудеть.
Теги : рак, признаки рака