Облучение на ранней стадии рака груди оказалось полезным
Проведение лучевой терапии у женщин на ранней стадии опухолей молочных желез заметно уменьшает риск рецидива этого заболевания. К такому выводу пришли ученые из Эдинбургского университета.
Исследование показало, что предоставление женщинам на ранней стадии рака молочных желёз лучевой терапии уменьшает риск рецидива этой опасной болезни. Обычно выявленный на этой стадии рак груди считается малоопасным, и его хирургическим образом удаляют без облучения. Однако у целого ряда женщин опухоли формируются из клеток, которые быстро прогрессируют, то есть размножаются, из-за чего риск развития метастаз повышен даже на ранних стадиях. Им рекомендуется пройти через трёхнедельный курс лучевой терапии или облучения, чтобы уничтожить все следы злокачественных новообразований в теле.
И вот теперь ученые доказали, что этот курс необходимо дополнительно продлить еще на 5 сеансов. В этом случае женщины остаются здоровыми более длительный период времени. В исследовании приняли участие 1 608 пациенток из 136 больниц по всему миру. Лишь менее чем у 3% из тех, кто прошёл через лучевую терапию, через 5 лет наблюдался рецидив рака.
В группе, проходивший через стандартное лечение, их количество составило более 7%. Только в Великобритании рак груди на самой ранней стадии ежегодно диагностируется у более 7 000 человек. Примерно в половине случаев он не распространяется на окружающие ткани молочной железы или на другие части тела. Но лучевую терапию обычно назначают женщинам на поздних стадиях болезни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Эдинбургский университет
Медицина
государственный университет в столице Шотландии городе Эдинбурге. Шестой по старшинству в Великобритании, открылся в 1583 году
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