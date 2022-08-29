Во сне наши глаза движутся не случайно
В так называемом быстром движении глаз во время сна нет ничего хаотичного. Этот процесс прямо связан с просмотром снов, как установили исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
У спящего человека на определенной стадии сна глаза начинают очень быстро двигаться под закрытыми веками. Долгое время было принято считать, что эти хаотичные движения не связаны ни с чем конкретным и не имеют чёткого сценария. Однако они озадачивали учёных с тех пор, как их впервые связали со сновидениями в 1953 году. И вот теперь исследователи впервые доказали, что быстрое движение глаз действительно отвечает за просмотр снов, а не является набором случайных произвольных движений.
Исследователи изучали так называемые клетки «направления головы» в мозге мышей, представляющие собой активирующиеся в мозге нейроны. Процесс активации зависит от направления движения животного. Эти же клетки обнаруживаются и в некоторых областях человеческого тела. После сравнения направления движения спящий мыши с движениями её глаз было установлено, что во время быстрого движения глаз эти клетки точно так же выравнивались, как и тогда, когда мышь бодрствовала и двигалась.
А всё это означает, что во время сна люди в своих сновидениях идут вслед за своим взглядом, как это происходит в бодрствующем состоянии, когда мы движемся в реальной жизни. Напомним, что первые записи о снах относятся еще в 3100 году до нашей эры, когда вавилоняне выгравировывали свои сновидения и пытались интерпретировать их на каменных табличках. С тех самых пор человечество пытается понять, что же означают сны, и как они формируются. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Сан-Франциско
Медицина
государственный университет в США, один из 10 кампусов Калифорнийского университета и ведущих центров мира в области медицинских исследований, стоматологии, уходе за больными и медицинского образования
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