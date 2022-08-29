Аутоиммунные болезни повышают риск нарушений в работе сердца
Такие аутоиммунные заболевания, как диабет первого типа или склеродермия, увеличивают риск сердечно-сосудистых болезней. К такому выводу пришли ученые из Великобритании.
Британские исследователи провели популяционное исследование, охватившее более 22 млн человек. Они изучали связь между 19 аутоиммунными и 12 болезнями сердца и сосудов. Всем участникам исследования на момент постановки диагноза было менее 80 лет. Из общего количества ученые отобрали около 447 000 человек с аутоиммунными заболеваниями, а в контрольную группу попали 2,1 млн человек. Среди жертв аутоиммунных заболеваний средний возраст составлял 46,2 года, я 60,8 процентов были женщинами, 39,0 проценты мужчинами.
У 15,3% жертв аутоиммунных болезней впоследствии развились сердечно-сосудистые заболевания, в среднем, за 6,2 года. В контрольной группе эти болезни появились у 11% человек. Повышенный риск болезней сердца при наличии аутоиммунных нарушений наблюдался для каждого отдельного сердечно-сосудистого заболевания и прогрессивно увеличивался с ростом количества аутоиммунных расстройств.
Среди последних выделялись системная склеродермия, болезнь Аддисона, системная красная волчанка. Наивысший риска сердечно-сосудистых расстройств был у обладателей диабета первого типа, если сравнивать с их ровесниками из контрольной группы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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