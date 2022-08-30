Постковидный синдром у детей встречается реже
Американские исследователи из Детской больницы Колорадо установили, что риск развития постковидного синдрома у детей ниже, чем у взрослых. Это хорошая новость, если учесть, что дети стали заражаться коронавирусом гораздо чаще после появления штамма Омикрон.
Значительное число заразившихся COVID-19 людей могут испытывать длительные симптомы в течение многих месяцев, которые называют постковидным синдромом. И вот новое исследование показало, что развитие этой патологии у детей наблюдается реже, чем у взрослых. Однако данный синдром у самых маленьких пациентов чаще вызывает такие симптомы, как выпадение волос, кожная сыпь и диарея, чем у взрослого.
Исследование показало, что максимальный риск развития постковидного синдрома отмечается у детей в возрасте до 5 лет, имеющих сложные заболевания и тех, кто находился в отделении интенсивной терапии. Науке крайне важно понять воздействие COVID-19 на детей как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Проведено одно из крупнейших исследований, посвящённых изучению воздействия коронавируса на детей и молодых людей.
В этом исследовании были проанализированы электронные медицинские карты 660 000 детей, которых тестировали на коронавирус. Сравнивались дети с положительными и отрицательными результатами теста. Анализ затронул и людей моложе 21 года. Из общего количества детей у 9% тесты на COVID-19 были положительными. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Детский госпиталь Колорадо
Медицина
Академическая детская больница неотложной педиатрической помощи, расположенная в медицинском кампусе Аншутц, недалеко от развязки I-225 и Колфакс-авеню в Авроре, штат Колорадо
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