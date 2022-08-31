Уханьская лаборатория обнаружила новый вирус
Китайская лаборатория из печально известного города Ухань, которую подозревают в создании COVID-19, выявила совершенно новый вирус у мышей. Сообщается, что он нуждается в дальнейшей оценке.
Ставший печально известным уханьский Институт вирусологии обнаружил совершенно новый вирус под кодовым названием LsPyV KY187 у мышей. Отметим, что этот институт в разное время подозревали в прямом или косвенном участии в зарождении коронавирусной пандемии. По одной версии, сотрудники этого института экспериментировали с коронавирусом для того, чтобы сделать его более заразным, а после он в результате утечки пробрался наружу и начал заражать людей. Причем делалось это по заказу американских ученых, которым было запрещено проводить такие эксперименты на территории США.
По другой версии вина вирусологов из Уханя была косвенной, они обнаружили этот вирус и во время его изучения случайно допустили утечку. Отметим, что обе эти версии доказаны не были. И вот теперь китайские исследователи выявили новый патоген из семейства полиомавирусов, которые ежегодно заражают в лёгкой форме миллионы детей. Они протестировали сотни грызунов в Кении, а затем отправили эти образцы в город Ухань.
Новый полиомавирус обнаружен у полосатый травяной мыши, также известной, как зебровая мышь. Исследователи утверждают, что поскольку он не имеет какого-либо близкого родства с известными патогенами, то его влияние на людей неясно и нуждается в дальнейшей оценке. Хочется верить, что учёные из города Ухань проведут эту оценку максимально ответственно, соблюдая все необходимые научные протоколы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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