Уханьская лаборатория обнаружила новый вирус

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Уханьская лаборатория обнаружила новый вирус

Китайская лаборатория из печально известного города Ухань, которую подозревают в создании COVID-19, выявила совершенно новый вирус у мышей. Сообщается, что он нуждается в дальнейшей оценке. 

Ставший печально известным уханьский Институт вирусологии обнаружил совершенно новый вирус под кодовым названием LsPyV KY187 у мышей. Отметим, что этот институт в разное время подозревали в прямом или косвенном участии в зарождении коронавирусной пандемии. По одной версии, сотрудники этого института экспериментировали с коронавирусом для того, чтобы сделать его более заразным, а после он в результате утечки пробрался наружу и начал заражать людей. Причем делалось это по заказу американских ученых, которым было запрещено проводить такие эксперименты на территории США. 

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По другой версии вина вирусологов из Уханя была косвенной, они обнаружили этот вирус и во время его изучения случайно допустили утечку. Отметим, что обе эти версии доказаны не были. И вот теперь китайские исследователи выявили новый патоген из семейства полиомавирусов, которые ежегодно заражают в лёгкой форме миллионы детей. Они протестировали сотни грызунов в Кении, а затем отправили эти образцы в город Ухань. 

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Новый полиомавирус обнаружен у полосатый травяной мыши, также известной, как зебровая мышь. Исследователи утверждают, что поскольку он не имеет какого-либо близкого родства с известными патогенами, то его влияние на людей неясно и нуждается в дальнейшей оценке. Хочется верить, что учёные из города Ухань проведут эту оценку максимально ответственно, соблюдая все необходимые научные протоколы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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